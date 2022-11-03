نتانياهو عاد الى الحكومة... فهل يكتب النجاح له؟

نتانياهو عاد الى الحكومة... فهل يكتب النجاح له؟

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LBCI News Lebanon

واحدٌ وستونَ هو الرقمُ الذي كان يحتاجُه رئيسُ الحكومةِ السابق بنيامين نتنياهو لتشكيلِ حكومةٍ بقيادتِه..