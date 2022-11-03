أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 15:22
03/11/2022 15:22:00
نتانياهو عاد الى الحكومة... فهل يكتب النجاح له؟
نتانياهو عاد الى الحكومة... فهل يكتب النجاح له؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنيامين نتانياهو,اسرائيل,نتانياهو عاد الى الحكومة... فهل يكتب النجاح له؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
واحدٌ وستونَ هو الرقمُ الذي كان يحتاجُه رئيسُ الحكومةِ السابق بنيامين نتنياهو لتشكيلِ حكومةٍ بقيادتِه..
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
اسرائيل
بنيامين نتانياهو
إقرأ أيضاً