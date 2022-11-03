أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 14:42
03/11/2022 14:42:00
البابا فرنسيس يحطّ في البحرين في زيارة "تاريخية"
ماذا في تفاصيل الزيارة؟
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LBCI News Lebanon
وصل البابا فرنسيس بعد ظهر اليوم إلى البحرين، في زيارة "تاريخية" هي الاولى له لهذا البلد.
وتوجّه البابا إلى قصر الصخير الملكي.
وسيكون له يوم غد جولة على عدد من الاماكن والشخصيات البحرينية.
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