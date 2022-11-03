البابا فرنسيس يحطّ في البحرين في زيارة "تاريخية"

ماذا في تفاصيل الزيارة؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار البحرين,البابا فرنسيس,ماذا في تفاصيل الزيارة؟

LBCI News Lebanon

وصل البابا فرنسيس بعد ظهر اليوم إلى البحرين، في زيارة "تاريخية" هي الاولى له لهذا البلد.



وتوجّه البابا إلى قصر الصخير الملكي.



وسيكون له يوم غد جولة على عدد من الاماكن والشخصيات البحرينية.