أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 14:42
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البابا فرنسيس يحطّ في البحرين في زيارة "تاريخية"

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Lebanon News
وصل البابا فرنسيس بعد ظهر اليوم إلى البحرين، في زيارة "تاريخية" هي الاولى له لهذا البلد.

وتوجّه البابا إلى قصر الصخير الملكي.

وسيكون له يوم غد جولة على عدد من الاماكن والشخصيات البحرينية.
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