أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 14:44
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اليوم الاول لزيارة البابا فرنسيس للمنامة: الزيارة الاولى لحبرٍ أعظم إلى البحرين

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Lebanon News
لانها تُعدّ نموذجا عالميا وعربيا للتسامح والتعايش، ولانها تتميز بالتنوع الديني وحرية ممارسة الشعائر، كانت زيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس إلى البحرين.
 
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