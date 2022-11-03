اليوم الاول لزيارة البابا فرنسيس للمنامة: الزيارة الاولى لحبرٍ أعظم إلى البحرين

لانها تُعدّ نموذجا عالميا وعربيا للتسامح والتعايش، ولانها تتميز بالتنوع الديني وحرية ممارسة الشعائر، كانت زيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس إلى البحرين.