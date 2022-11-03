أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 14:44
03/11/2022 14:44:00
اليوم الاول لزيارة البابا فرنسيس للمنامة: الزيارة الاولى لحبرٍ أعظم إلى البحرين
اليوم الاول لزيارة البابا فرنسيس للمنامنة
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LBCI News Lebanon
لانها تُعدّ نموذجا عالميا وعربيا للتسامح والتعايش، ولانها تتميز بالتنوع الديني وحرية ممارسة الشعائر، كانت زيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس إلى البحرين.
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