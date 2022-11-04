أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 09:27
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إردوغان: تركيا وروسيا ستقدمان مجانًا حبوبًا إلى إفريقيا

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إردوغان: تركيا وروسيا ستقدمان مجانًا حبوبًا إلى إفريقيا
Lebanon News
وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة بأن تقدم روسيا وتركيا حبوبًا "مجانية" إلى دول إفريقية معرضة لخطر المجاعة، بعد إعلان مماثل صدر عن موسكو السبت. 
 
وقال الرئيس التركي: "فلنساعد البلدان النامية". وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لي إنه يجب تقديم حبوب مجانًا إلى دول مثل جيبوتي والصومال والسودان". 
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وأشار إردوغان إاى أننا "اتفقنا على مناقشة الأمر على نطاق أوسع خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في منتصف تشرين الثاني في إندونيسيا". 
     
وأعربت موسكو عن إستعدادها السبت لتقديم 500 ألف طن من الحبوب مجانًا إلى الدول الفقيرة في الأشهر المقبلة، بمساعدة تركيا. 
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