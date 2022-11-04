أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 15:56
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مسؤول تغير المناخ بالأمم المتحدة: علينا الانتقال من "الأقوال إلى الأفعال"

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مسؤول تغير المناخ بالأمم المتحدة: علينا الانتقال من &quot;الأقوال إلى الأفعال&quot;
Lebanon News
أمل مسؤول المناخ بالأمم المتحدة سيمون ستيل أن تنتقل قمة المناخ (كوب27) التي تستضيفها مصر ابتداء من الأحد من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ فيما يتعلق باتفاق الحد من الاحترار العالمي.
 
     
وقال ستيل الأمين التنفيذي لتغير المناخ بالأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي افتراضي الجمعة "يحتاج مؤتمر الأطراف هذا إلى إثبات أن هناك تحولا واضحا من المفاوضات إلى التنفيذ".
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وأوضح "باريس أخبرتنا بما ينبغي القيام به، وغلاسكو حددت كيف نحتاج إلى القيام بذلك"، في إشارة إلى اتفاق 2015 التاريخي الذي ابرم في العاصمة الفرنسية لوضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضا القمة التي عقدت العام الماضي في اسكتلندا وانتهت من كتاب قواعد الاتفاق.
 
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