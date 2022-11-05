الاستخبارات اليونانية تنصتت على رئيس وزراء سابق ووزراء حاليين

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أكدت صحيفة "دوكيمنتو" اليسارية اليونانية أن رئيس وزراء سابق وعدد من الوزراء ما زالوا في مناصبهم من بين شخصيات تنصتت عليها الاستخبارات بشكل غير قانوني.وأفادت الصحيفة بأن من بين الضحايا رئيس الوزراء السابق أنتونيس ساماراس إضافة إلى وزراء الخارجية والمالية والتنمية والعمل والسياحة الحاليين، وكذلك رجل الأعمال فانجليس ماريناكيس مالك ناديي كرة القدم أوليمبياكوس اليوناني ونوتنغهام فورست الإنكليزي.وأوضحت الصحيفة الأسبوعية التي لها صلات بحزب سيريزا اليساري المعارض أنها حصلت على هذه المعلومات "من شخصين اضطلعا بدور رئيسي في التنصت".ولفتت إلى أن البرمجية الخبيثة لم تستخدم فقط في اختراق هواتف المستهدفين بل وكذلك بعض أقاربهم.من جهته، دعا البرلمان الأوروبي اليونان الجمعة إلى إجراء تحقيق "عاجل وشامل" في قضية التنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية التي ترخي بظلالها على المشهد السياسي اليوناني في الأشهر الأخيرة.وبعض المستهدفين أعضاء مؤثرون في حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، عدد منهم من المنافسين المحتملين لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.وتكشّفت القضية في تموز عندما رفع النائب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي نيكوس أندرولاكيس شكوى قال فيها إنه تعرض لعدة محاولات لاختراق هاتفه باستخدام برمجية التجسس "بريداتور".وكشف صحافيان وسياسي معارض بارز آخر في وقت لاحق أنهم تعرضوا للتنصت من المخابرات اليونانية.وكانت الفضيحة قد أدت في آب إلى استقالة رئيس جهاز الاستخبارات واستقالة مستشار لرئيس الوزراء.وأقرت الحكومة بالتنصت على أندرولاكيس من دون إبداء الأسباب، لكنها نفت استخدام برمجية إلكترونية غير قانونية.