بيونغ يانغ تتعهد برد عسكري "حازم" على التدريبات الأميركية-الكورية الجنوبية

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أعلنت بيونغ يانغ الاثنين إنها سترد على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإجراءات عسكرية "مستدامة وحازمة وكاسحة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.وجاء هذا التحذير وسط سلسلة تجارب صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك أربعة صواريخ بالستية أطلقت السبت، بعد أيام على اختتام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات على الإطلاق للقوات الجوية.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الاثنين عن هيئة الأركان العامة لـ"الجيش الشعبي الكوري" قولها في بيان إنها سترد على "كل تدريبات العدو الحربية ضد جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، بإجراءات عسكرية مستدامة وحازمة وكاسحة وعملية".