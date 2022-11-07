أخبار دولية
07 تشرين الثاني 2022 - 05:34
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ماكرون يريد "ممارسة الضغوط" على "الدول الغنية غير الأوروبية" لتدفع "حصتها في مجال المناخ

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ماكرون يريد &quot;ممارسة الضغوط&quot; على &quot;الدول الغنية غير الأوروبية&quot; لتدفع &quot;حصتها في مجال المناخ
Lebanon News
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في شرم الشيخ انه يريد "ممارسة الضغوط" على "الدول الغنية غير الأوروبية" ولاسيما الولايات المتحدة، لتدفع "حصتها" في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.
 
     
وأوضح ماكرون خلال لقاء مع شباب من إفريقيا وفرنسا على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد في مصر "يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين لتكونا على الموعد فعلا"  في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتضامن المالي. 
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ورأى أن فرنسا وأوروبا هما على الطريق الصحيح على صعيد خفض الانبعاثات. لكن على الدول النامية الكبرى أن "تتخلى سريعا عن الفحم".
 
     
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