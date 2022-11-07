أخبار دولية
07 تشرين الثاني 2022 - 14:57
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كيف هي الاستعدادات الاخيرة للحزبين الجمهوري والديمقراطي للانتخابات النصفية الاميركية؟

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Lebanon News
للانتخابات النصفية الاميركية تبعات عدة، خصوصًا اذا استطاع الجمهوريون الاستحواذ على الأكثرية في الكونغرس، في السياسة المحلية الاميركية يستطيع الجمهوريون عرقلة العديد من مشاريع القوانين والمشاريع التنفيذية التي تتطلب تمويل ضخما، عدا عن ان الموازنة العامة ستكون محط اشكال كبير، كما حصل منذ عدة سنوات في عهد الرئيس ترامب عندما كانت الصورة معاكسة، وكان الديموقراطيون يستحوذون على الاكثرية في الكونغرس، الامر الذي ينذر بتشنج اميركي داخلي كبير على المواضيع الخلافية كتمويل الشرطة وبرامج الحد من التغير المناخي والنظام الضريبي والهجرة. 
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الجمهوريين يستعدون لسلسة اجراءات في حال وصولهم وذلك كردات فعل على ما اقدم عليه الديموقراطيون في السنوات الماضية. 
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