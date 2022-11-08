أخبار دولية
08 تشرين الثاني 2022 - 14:37
08/11/2022 14:37:00
الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي... كيف هي الصورة على الأرض في واشنطن؟
الـLBCI تتابع الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي على الأرض
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LBCI News Lebanon
انطلقت الإنتخابات النصفية للكونغرس الأميركي.
فكيف هي الصورة على الأرض في العاصمة الأميركية واشنطن؟
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