أخبار دولية
08 تشرين الثاني 2022 - 14:37
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الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي... كيف هي الصورة على الأرض في واشنطن؟

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Lebanon News
انطلقت الإنتخابات النصفية للكونغرس الأميركي.

فكيف هي الصورة على الأرض في العاصمة الأميركية واشنطن؟
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