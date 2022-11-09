أخبار دولية
09 تشرين الثاني 2022 - 01:29
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بايدن يعتزم إثارة مسألة حقوق الإنسان في مصر وكمبوديا

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بايدن يعتزم إثارة مسألة حقوق الإنسان في مصر وكمبوديا
Lebanon News
يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن إثارة مسألة حقوق الإنسان في مصر التي يزورها لحضور قمة المناخ، وأيضًا في كمبوديا حيث سيحضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، وفق ما أفاد مسؤولون في الإدارة الأميركية الثلاثاء.
 
وأوضح مسؤول رفيع للصحافيين أن بايدن سيعقد إجتماعًا ثنائيًا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته القصيرة الجمعة إلى مصر للمشاركة في مؤتمر الأطراف "كوب27" حول المناخ وأنه لن يتجنب إثارة مسألة حقوق الإنسان مع القادة الأجانب.
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وأعرب المسؤول عن قلق البيت الأبيض حيال قضية الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح والتقارير الواردة عن حالته الصحية، قائلًا: "لقد أثرنا المخاوف بشكل متكرر مع الحكومة المصرية حول قضيته وظروفه في السجن".
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