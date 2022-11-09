أخبار دولية
09 تشرين الثاني 2022 - 01:48
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بوتين يمنح كاهنًا محاربًا قتل في أوكرانيا أرفع وسام روسي

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بوتين يمنح كاهنًا محاربًا قتل في أوكرانيا أرفع وسام روسي
Lebanon News
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أرفع وسام للدولة إلى الأسقف المؤيد للكرملين ميخائيل فاسيليف الذي قتل في أوكرانيا نهاية الأسبوع. 
     
وذكر مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة أن الأسقف منح الثلاثاء وسام بطل روسيا الإتحادية للشجاعة والبطولة اللتين أظهرهما خلال أداء واجبه المدني. 
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وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان إن الأسقف قتل صباح الأحد في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال قيامه بواجبات رعوية. 
 
وأضاف البيان أن فاسيليف ولد عام 1971 ونشط في نقاط ساخنة وعمليات حفظ سلام، بما في ذلك كوسوفو والبوسنة وسوريا. 
 
 
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