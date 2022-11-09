غارة على قافلة لمقاتلين موالين لإيران في شرق سوريا تسفر عن 15 قتيلًا على الأقل

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إستهدفت غارة مصدرها "مجهول" ليل الثلاثاء الأربعاء مقاتلين موالين لإيران على الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى سقوط 15 قتيلًا كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد إن "طيرانًا مجهولًا" إستهدف منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط في ريف البوكمال في شرق دير الزور.وأضاف أن القصف تسبب بسقوط "خسائر بشرية فادحة"، مشيرًا إلى حصيلة تبلغ 15 قتيلًا. ولم يؤكد الجيش الأميركي وقوفه وراء هذه الغارة.وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت ناطقة بإسم التحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة الولايات المتحدة أن الهجوم لم يكن غارة للجيش الأميركي أو للتحالف.كما لم يكن بإمكان المرصد أو مسؤول في حرس الحدود العراقية تحديد طبيعة الهجوم أو الطرف المسؤول عنه على الفور.وقال المرصد الذي يتخذ في بريطانيا مقرًا ولديه شبكة واسعة من المصادر في سوريا التي تشهد حربًا منذ العام 2011: "تأكد مقتل 14 شخص إلى الآن، غالبيتهم من الميليشيات التابعة لإيران، وعدد القتلى مرشح للإرتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة".وبحسب مسؤول حرس الحدود العراقية، فإن الضربة إستهدفت في سوريا قافلة من شاحنات صهريج محملة بالوقود آتية من إيران مرت عبر العراق وكانت في طريقها إلى لبنان.