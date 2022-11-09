أخبار دولية
09 تشرين الثاني 2022 - 05:35
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زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب قبالة الساحل الأدرياتيكي الإيطالي

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زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب قبالة الساحل الأدرياتيكي الإيطالي
Lebanon News
ضرب زلزال بلغت قوته 5,7 درجات قبالة ساحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي وهز منطقة ماركي في وسط البلاد الأربعاء، على ما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، ما دفع بالسكان المذعورين للنزول إلى الشوارع.
   
وأوضح المعهد أن الزلزال الذي وقع قبالة الشاطئ على عمق ثمانية كيلومترات بعد الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (06:00 ت غ) وشعر به سكان العاصمة روما، أعقبته بعد دقائق هزة ارتدادية بلغت قوتها 4 درجات في المنطقة نفسها.
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وقال مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إنها على "اتصال مستمر" مع هيئة الحماية المدنية ومسؤول منطقة ماركي.
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