أخبار دولية
09 تشرين الثاني 2022 - 09:23
09/11/2022 09:23:00
ما جديد إنتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي؟
ما جديد إنتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي؟
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LBCI News Lebanon
بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي أجريت أمس، ماذا أظهرت حتى الساعة النتائج الأولية، وهل من خلط أوراق بين الجمهوريين والديمقراطيين؟
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