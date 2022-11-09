أخبار دولية
09 تشرين الثاني 2022 - 09:23
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ما جديد إنتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي؟

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Lebanon News
بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي أجريت أمس، ماذا أظهرت حتى الساعة النتائج الأولية، وهل من خلط أوراق بين الجمهوريين والديمقراطيين؟
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