الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد "عدم تحقيق تقدم" في المفاوضات مع إيران

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس عدم تسجيل أي تقدم في المحادثات مع إيران بشأن مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع، مع وجود خطة لإجراء زيارة إلى طهران هذا الشهر.وجاء في تقرير للوكالة إطلعت عليه فرانس برس أن "المدير العام للوكالة رافايل غروسي يشعر بقلق بالغ من عدم تحقيق تقدم في توضيح وحل المسائل العالقة المرتبطة بالضمانات".وسيجري مسؤولون رفيعون في الوكالة زيارة إلى طهران قبل نهاية تشرين الثاني، وفق التقرير.ولفت التقرير إلى أن "الوكالة جددت التأكيد على أنها تتوقع خلال هذا الإجتماع أن تبدأ إيران بتقديم تفسيرات تقنية ذات صدقية لهذه المسائل بما في ذلك إتاحة الوصول إلى المواقع والمواد وأخذ عينات بالشكل المناسب".وأشار إلى أن المدير العام يجدد التأكيد على أن هذه المسائل يجب حلها لكي تتمكن الوكالة من توفير ضمانات على الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني".