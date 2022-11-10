أخبار دولية
10 تشرين الثاني 2022 - 12:09
Back

وزير خارجية السويد يزور أنقرة "قريبًا" لدعم هذا الطلب

وزير خارجية السويد يزور أنقرة "قريبًا" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حلف الشمال الاطلسي, أنقرة,وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم,وزير خارجية السويد يزور أنقرة "قريبًا"
episodes
وزير خارجية السويد يزور أنقرة &quot;قريبًا&quot; لدعم هذا الطلب
Lebanon News
أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم أنه سيزور العاصمة التركية أنقرة "قريبًا" لدعم طلب دولته للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. 
 
وأكد بيلستورم، لصحافيين في برلين بعد لقائه وزير الخارجية الألماني، أن السويد تعمل بجدّ من أجل دخول سريع وسَلِس إلى حلف شمال الأطلسي.
 
ولفت إلى أنه سيذهب قريبًا هذا الخريف إلى أنقرة لمواصلة المحادثات مع نظرائي هناك.
الإعلان
 
وتخلت السويد وفنلندا عن عقود من عدم الانحياز العسكري وسارعتا لتقدّما طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أيار، بعد بدء الحرب الروسية الاوكرانية في شباط.
 
في المقابل، هددت تركيا بعرقلة انضمامهما وسعت للحصول على تنازلات من الدولتَين، ما أدى إلى اتفاق في حزيران مع دول الشمال تضمنت أحكامًا بشأن تسليم مجرمين وتبادل معلومات.
 
وزار رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على أمل إقناع الزعيم التركي بالتخلي عن اعتراضاته.
الإعلان
إقرأ أيضاً