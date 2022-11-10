وزير خارجية السويد يزور أنقرة "قريبًا" لدعم هذا الطلب

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أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم أنه سيزور العاصمة التركية أنقرة "قريبًا" لدعم طلب دولته للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وأكد بيلستورم، لصحافيين في برلين بعد لقائه وزير الخارجية الألماني، أن السويد تعمل بجدّ من أجل دخول سريع وسَلِس إلى حلف شمال الأطلسي.ولفت إلى أنه سيذهب قريبًا هذا الخريف إلى أنقرة لمواصلة المحادثات مع نظرائي هناك.وتخلت السويد وفنلندا عن عقود من عدم الانحياز العسكري وسارعتا لتقدّما طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أيار، بعد بدء الحرب الروسية الاوكرانية في شباط.في المقابل، هددت تركيا بعرقلة انضمامهما وسعت للحصول على تنازلات من الدولتَين، ما أدى إلى اتفاق في حزيران مع دول الشمال تضمنت أحكامًا بشأن تسليم مجرمين وتبادل معلومات.وزار رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على أمل إقناع الزعيم التركي بالتخلي عن اعتراضاته.