بوركينا فاسو تفتح تحقيقًا في إتهامات للجيش باستهداف مدنيين

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أعلنت حكومة بوركينا فاسو السبت أنها فتحت تحقيقًا في الإتهامات التي وجهت للجيش في وقت سابق من الأسبوع للإشتباه بارتكابه إنتهاكات بحق مدنيين.وأفادت منشورات إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأسبوع بمقتل عشرات المدنيين في هذه الحوادث، ولم تستطع المفوضية السامية لحقوق الإنسان "تحديد حصيلة دقيقة" لها.وأعلن المتحدث بإسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغو في بيان أنه "كلما استهدفت مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان قواتنا الدفاعية والأمنية أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، يتم إجراء تحقيقات معمقة بهدف تسليط الضوء على مرتكبي الإنتهاكات الثابتة ومعاقبتهم".كما أشارت الحكومة إلى "الجماعات الإرهابية المسلحة التي تقوم بالتلاعب والتضليل الإعلامي".ودعا ويدراوغو "الرأي العام الوطني والدولي إلى عدم الوقوع في هذه الفخاخ الغادرة التي دبرها إرهابيون يائسون بقصد تشويه قوات الأمن"، مؤكدًا أنها "شديدة الحرص على احترام حقوق الإنسان" في "حربها ضد الإرهاب".