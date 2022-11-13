أخبار دولية
13 تشرين الثاني 2022 - 01:20
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اصطدام طائرتين من الحرب العالمية الثانية خلال عرض جوي في تكساس

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اصطدام طائرتين من الحرب العالمية الثانية خلال عرض جوي في تكساس
Lebanon News
اصطدمت طائرتان من الحرب العالمية الثانية وسقطتا على الأرض خلال عرض جوي في دالاس، حسبما أعلنت السلطات الأميركية، من دون أن تتوافر لديها في هذه المرحلة معلومات عن عدد الضحايا.
 
وأوضحت هيئة تنظيم الطيران في بيان أن قاذفة من طراز بوينغ بي-17 فلاينغ فورتريس ومقاتلة من طراز بيل بي-63 كينغ كوبرا اصطدمتا حوالى الساعة 13,20 (19,20 بتوقيت غرينتش).
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ولفتت إدارة الطيران بالقول: "في هذه المرحلة لا نعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متنهما"، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا. 

وحمّل شهود مقاطع فيديو للواقعة، ظهر في أحدها سقوط إحدى الطائرتين على الأرض.
 
وتحدّث مطار "دالاس التنفيذي" على تويتر عن وقوع "حادث" خلال عرض لطائرات عسكريّة تعود إلى أربعينات القرن الماضي، نُظّم في إطار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.
 
وقال رجال الإطفاء إنهم توجهوا إلى مكان الحادث، من دون أن تتوافر معلومات أخرى في هذه المرحلة.
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