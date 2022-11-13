أخبار دولية
13 تشرين الثاني 2022 - 08:06
13/11/2022 08:06:44
الديموقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ الأميركي وعينهم على مجلس النواب
هل ما زال ترامب مستعدا لخوض المعركة الرئاسية؟
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LBCI News Lebanon
هو نصر حاسم لاستمرارية رئاسة الرئيس الاميركي جو بايدن، بوصف وسائل الإعلام المحلية الاميركية.
فبعد أيام على انتخابات منتصف الولاية التي خيبت آمال الجمهوريين، فاز الحزب الديموقراطي بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ.
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