القضاء الإيراني يحكم بإعدام شخص لضلوعه في "شغب" على خلفية الاحتجاجات

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قضت محكمة إيرانية بإعدام شخص لإدانته بالضلوع في "أعمال شغب" في طهران، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية اليوم، في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.وأورد الموقع: "صدر حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم اضطراب النظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، الحرابة والافساد في الأرض"، وذلك خلال محاكمة متهمين بـ "المشاركة في أعمال شغب في محافظة طهران". وكشف أن أحكاما بالسجن صدرت بحق خمسة متهمين آخرين، وأن كلّ الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف.