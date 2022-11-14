وصول إردوغان إلى بالي للمشاركة بقمة مجموعة العشرين غداة اعتداء اسطنبول

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وصل الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان إلى جزيرة بالي الإندونيسيّة الاثنين، وفق ما أفاد صحافيّو وكالة فرانس برس، غداة اعتداء في اسطنبول أسفر عن ستّة قتلى.ومن المقرّر أن يحضر إردوغان قمّة مجموعة العشرين، وهو كان ندّد الأحد بـ"الهجوم الدنيء" الذي نسبته السلطات التركيّة إلى حزب العمّال الكردستاني.واتّهم وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو الاثنين حزب العمّال الكردستاني بالمسؤوليّة عن الاعتداء في اسطنبول الأحد. وقال "وفقًا لاستنتاجاتنا، فإنّ منظّمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة" عن الاعتداء، معلنًا اعتقال شخص متّهم بوضع قنبلة في شارع الاستقلال.