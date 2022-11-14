البيت الأبيض: بايدن يريد إعادة فتح حوار وتحديد "ضمانات" في اجتماعه مع شي

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أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يريد إعادة فتح حوار خلال اجتماعه الاثنين مع نظيره الصيني شي جينبينغ ولكنّه سيسعى أيضًا إلى تحديد "ضمانات" في سياق التوتّر المتزايد بين واشنطن وبكين.ومن المقرر أن يجرى الزعيمان محادثات طويلة الاثنين في جزيرة بالي الإندونيسية، عشية قمة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم.وقال البيت الأبيض "نحن في منافسة. الرئيس بايدن يدرك ذلك، لكنه يريد التأكد من أن للمنافسة حدودا، وأننا نبني حواجز حماية وأن لدينا قواعد واضحة للطريق وأننا نفعل كل ذلك لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".