أخبار دولية
14 تشرين الثاني 2022 - 01:09
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البيت الأبيض: بايدن يريد إعادة فتح حوار وتحديد "ضمانات" في اجتماعه مع شي

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البيت الأبيض: بايدن يريد إعادة فتح حوار وتحديد &quot;ضمانات&quot; في اجتماعه مع شي
Lebanon News
أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يريد إعادة فتح حوار خلال اجتماعه الاثنين مع نظيره الصيني شي جينبينغ ولكنّه سيسعى أيضًا إلى تحديد "ضمانات" في سياق التوتّر المتزايد بين واشنطن وبكين. 
 
     
ومن المقرر أن يجرى الزعيمان محادثات طويلة الاثنين في جزيرة بالي الإندونيسية، عشية قمة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم.
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وقال البيت الأبيض "نحن في منافسة. الرئيس بايدن يدرك ذلك، لكنه يريد التأكد من أن للمنافسة حدودا، وأننا نبني حواجز حماية وأن لدينا قواعد واضحة للطريق وأننا نفعل كل ذلك لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع". 
 
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