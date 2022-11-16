رئيس بولندا: ليس هناك من "دليل قاطع" على هوية الجهة التي أطلقت صاروخا أوقع قتيلين في البلاد

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا عدم وجود دليل واضح على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بلدة بولندية الثلاثاء، لكنه أشار إلى أن الصاروخ "على الأرجح روسي الصنع".

وقال دودا في مؤتمر صحافي "ليس لدينا في الوقت الراهن دليل قاطع على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ. هناك تحقيق جار. الصاروخ على الأرجح روسي الصنع".

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع، وأنها استدعت السفير الروسي لدى وارسو لتقديم "تفسيرات مفصّلة فورية".

وألقت أوكرانيا بالمسؤولية على روسيا التي شنت الثلاثاء موجة ضربات صاروخية استهدفت جميع أنحاء أوكرانيا وتركت ملايين المنازل بدون كهرباء.

وأضاف دودا أنه تحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعهد بإرسال "خبراء أميركيين لمساعدتنا في التحقيق في موقع هذا الحادث المأساوي".

وقال أيضا إنه من "المرجح للغاية" أن يطلب مندوب بولندا لدى حلف شمال الأطلسي إجراء مشاورات عاجلة بموجب المادة 4 من ميثاق الحلف، وذلك خلال اجتماع مع مندوبي دول الحلف الآخرين في بروكسل الأربعاء.

وتنص المادة 4 على أنه يمكن الدعوة للتشاور عندما يشعر أي عضو في حلف شمال الأطلسي بأن "وحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه" معرضة للخطر.