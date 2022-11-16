مقتل شرطيين إثر هجوم تبنته حركة طالبان باكستان في شمال غرب البلاد

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قُتل ستة شرطيين في شمال غرب باكستان، بحسب مصدر محلي، في كمين تبنته حركة طالبان المحلية.وهاجم مسلحون صباحًا سيارة شرطة كانت تقوم بدورية في قرية شهاب خيل، على مسافة مئة كيلومتر من الحدود مع أفغانستان.وقال طارق الله خان، المسؤول المحلي في إقليم خيبر بختونخوا لوكالة فرانس برس إن "الشرطيين الستة (الذين كانوا يستقلون المركبة) قتلوا" في تبادل لاطلاق النار مع المهاجمين.وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم، في بيان تلقته وكالة فرانس برس.وقالت الحركة إن مقاتليها "نجحوا في العودة إلى قاعدتهم سالمين"، بعد أن استولوا على أسلحة وذخائر الشرطة.وحركة طالبان باكستان هي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية لكنها مدفوعة بالعقيدة نفسها وبينهما تاريخ مشترك.ونفذت حركة طالبان باكستان هجمات لا تعد ولا تحصى أوقعت عددا كبيرا من الضحايا في باكستان بين إنشائها في 2007 و2014.وتتهم باكستان الطالبان الحاكمين في أفغانستان بالسماح لحركة طالبان باكستان بالتخطيط لهجماتها من الأراضي الأفغانية وهو ما تنفيه كابول باستمرار.وبدأت مفاوضات سلام في أيارفي كابول بين الحركة وممثلين باكستانيين بوساطة إمارة أفغانستان الإسلامية.وفي حزيران أعلنت حركة طالبان باكستان وقف إطلاق النار "حتى إشعار آخر" لتسهيل هذه المحادثات.ومنذ ذلك الحين، تجري مواجهات باستمرار بين الجانبين اللذين يواصلان مع ذلك تأكيد احترامهما للهدنة.