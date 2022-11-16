روسيا تستدعي السفير البولندي بعد تصريحات على صلة بسقوط صاروخ في بولندا

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استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البولندي لدى موسكو في اليوم التالي لسقوط صاروخ في بولندا.وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام "بأنه تم استدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية الروسية، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.واتهمت أوكرانيا روسيا بتنفيذ الضربة الصاروخية، وهو ما نفته الأخيرة على الفور.ورجح حلف شمال الأطلسي ووارسو من جهة أخرى أن تكون الدفاعات الجوية الأوكرانية أطلقت الصاروخ خلال موجة جديدة من القصف الروسي، لكنه هبط في بولندا عن طريق الخطأ.وقتل الصاروخ شخصين في برزيودو جراء سقوطه على مبنى زراعي، ما خلف صدمة في بولندا التي وضعت جيشها في حالة تأهب قصوى.