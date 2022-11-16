أخبار دولية
16 تشرين الثاني 2022 - 12:27
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روسيا تستدعي السفير البولندي بعد تصريحات على صلة بسقوط صاروخ في بولندا

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روسيا تستدعي السفير البولندي بعد تصريحات على صلة بسقوط صاروخ في بولندا
Lebanon News
استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البولندي لدى موسكو في اليوم التالي لسقوط صاروخ في بولندا.
 
وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام "بأنه تم استدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية الروسية، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
 
واتهمت أوكرانيا روسيا بتنفيذ الضربة الصاروخية، وهو ما نفته الأخيرة على الفور.
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ورجح حلف شمال الأطلسي ووارسو من جهة أخرى أن تكون الدفاعات الجوية الأوكرانية أطلقت الصاروخ خلال موجة جديدة من القصف الروسي، لكنه هبط في بولندا عن طريق الخطأ.
 
وقتل الصاروخ شخصين في برزيودو جراء سقوطه على مبنى زراعي، ما خلف صدمة في بولندا التي وضعت جيشها في حالة تأهب قصوى.
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