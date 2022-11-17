روسيا تشنّ ضربات جديدة على مدن عدة في أنحاء أوكرانيا

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استهدفت ضربات روسية جديدة مدناً في مختلف أنحاء أوكرانيا الخميس، وفق ما أعلن مسؤولون، حيث أحدثت سلسلة الهجمات شللاً في البنى التحتية الأوكرانية للطاقة، في الوقت الذي تساقطت فيه الثلوج الأولى على هذه المناطق.وفي دنيبرو ، أصيب ثمانية أشخاص بجروح بينهم مراهق يبلغ 15 عاماً، حسبما أفاد رئيس البلدية بوريس فيلاتوف على "فيسبوك". وتأثّرت منشأتا "بنى تحتية" في هذه المدينة، وفق رئاسة الجمهورية التي لم تحدّد أيهما.وقرب كييف، سقط صاروخا كروز كما أسقط الدفاع الأوكراني طائرات مسيّرة انتحارية، حسبما أعلنت الإدارة العسكرية للمدينة. وشاهد مراسل وكالة فرانس برس أحد هذه الصواريخ يعبر فوق منطقة سكنية في شرق العاصمة.