مسؤول أوكراني: أعداد "مرعبة" من حالات التعذيب في خيرسون خلال الاحتلال الروسي

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بلغت حالات التعذيب في مدينة خيرسون، الواقعة جنوب أوكرانيا، أعداداً "مرعبة" أثناء الاحتلال الروسي، على ما ذكر مسؤول أوكراني كبير في مجال حقوق الإنسان.وقال دميترو لوبينتس المكلف الحقوق الانسانية الاوكرانية للتلفزيون الوطني: "لم أر حتى الآن" تعذيباً "بهذا الحجم" وذلك "بعد أن زرت جميع غرف التعذيب في مناطق مختلفة من أوكرانيا"، لافتا الى أن "حجم الظاهرة مرعب".وأوضح أن "عشرات من الأشخاص" تم "صعقهم بالكهرباء وضربهم بأنابيب معدنية وتكسرت عظامهم"، مشيراً إلى أن "الروس صوروا كل ذلك".وقال: "أنا متأكد من أننا سنكتشف في كل بلدة مهمة غرفة تعذيب. لأنه منهج أرسته روسيا".وأعلنت السلطات الأوكرانية العثور على غرف تعذيب عدة في بلدات تابعة لمنطقة خيرسون استعيدت مؤخرا من الروس بعد شهور من الاحتلال.وروى أحد سكان مدينة خيرسون لوكالة فرانس برس أنه أُحتجز لأسابيع عدة في هذه المدينة أثناء احتلالها. وقال إنه تم تقييده وضربه وصعقه بالكهرباء من قبل مسؤولين روس وآخرين موالين لروسيا أثناء توقيفه.