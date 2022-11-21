فقدان كاهن ألماني في مالي

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فُقد كاهن كاثوليكي يحمل الجنسية الألمانية في مالي منذ مساء الأحد، وفق ما أفاد رجال دين وأقرباء.وقال مسؤول في المؤتمر الأسقفي في باماكو لوكالة فرانس برس "عُثر على سيارة هانز يواكيم لوهر في حي في باماكو في مكان غير بعيد من معهد التدريب حيث يعطي دروساً".وأضاف طالباً عدم الكشف عن هويته أنّ الكاهن المسؤول عن الحوار بين الأديان في المؤتمر الأسقفي في باماكو "مفقود، ويقول آخرون إنه خُطف".يعيش الكاهن الألماني الملقب "ها-جو" في مالي منذ ثلاثين عامًا. ويُدَرِّس في العاصمة المالية في معهد التدريب الإسلامي-المسيحي الذي يستقبل طلابًا من أفريقيا، وفق أحد أقربائه الذي أعرب عن "قلق كبير".وقال عامل في مركز الإيمان واللقاء في باماكو الذي يديره الكاهن المفقود أيضاً، إن الكاهن "يُعلِّم الحوار بين الأديان ويؤمن حقاً بأنّ التعايش السلمي بين الأديان ممكن". وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس "نبذل كل إمكاناتنا للعثور على الاب ها-جو".