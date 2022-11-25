بيان للبرلمان الأوروبي يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في قطر

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أصدر البرلمان الأوروبي بياناً رسمياً يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في قطر، وسلط أعضائه الضوء على الفوز القطري باستضافة كأس العالم ٢٠٢٢ الذي حصل وسط مزاعم تتعلق بالرشوة والفساد، كما أعرب البرلمانيّون عن أسفهم لمقتل آلاف العمال المهاجرين الذين ساعدوا في أعمال البناء في الدولة الخليجية استعداداً للحدث العالمي.ووصف النواب الاوروبيون الفساد داخل الفيفا بالمتفشّي والمنهجي والمتجذّر، وتأسفوا لعملية منح قطر إستضافة المونديال عام ٢٠١٠ التي افتقرت للشفافية، مؤكدين ان الفيفا قد الحق اضراراً جسيمة بصورة ونزاهة كرة القدم العالمية،وحث البرلمانيّون دول الاتحاد الأوروبي التي لديها بطولات وطنية كبرى في كرة القدم كإسبانيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا على ممارسة الضغط على الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم لإصلاح الفيفا بشكل أساسي والذي سيشمل إجراءات ديمقراطية وشفافة وتنفيذ صارم لمعايير حقوق الإنسان للدول التي ستستضيف المونديال لاحقاً.واعتبر نواب الاتحاد انه لا ينبغي منح الأحداث الرياضية العالمية لبلدان تُنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية والتي يسود فيها العنف الممنهج وذلك حماية للرياضيين والمشجعين على حد سواء.ورحب الأعضاء بقرار منظمة العمل الدولية والتي سددت جرائه الحكومة القطرية 320 مليون دولار أميركي لضحايا الانتهاكات بحسب وصفهم،من خلال صندوق دعم وتأمين العمال، كما دعوا إلى توسيع النطاق لتعويض عائلات العمال المتوفين وجميع المتضررين منذ بدء العمل في منشآت كأس العالم. ودعم البيان الأوروبي جهود قطر لتحسين ظروف وحقوق العمال التي آثارها المجتمع الدولي.الا انه استنكر الانتهاكات المرتكبة من السلطات على مجتمع LGBTQ+ والتي تتضمن استخدام القوانين المحلية للإحتجاز الموقت للافراد من دون تهمة او محاكمتهم لفترة ستة أشهر، كما حث البيان قطر على تعزيز المساواة وتكثيف تمثيل المرأة في سوق العمل الرسمي.