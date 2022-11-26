خامنئي: سياسة إيران نجحت في كل من العراق وسوريا ولبنان

الإعلان

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أن سياسة بلادِه نجحت في كل من العراق وسوريا ولبنان، مما أدى إلى هزيمة الولايات المتحدة في هذه الدول.وشدد خامنئي خلال كلمة له بمناسبة "أسبوع التعبئة" في إيران ألقاها أمام حشد من عناصر التعبئة، أنّ "الأعداء يريدون من الاتفاق النووي منع إيران من إنتاج أسلحة ومسيرات ندافع بها عن أنفسنا عندما يهاجموننا".ولفت الى أنّه "عندما نفذت بلاده الالتزمات بموجب الاتفاق النووي لم تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها"، قائلا: "مشكلتنا مع الولايات المتحدة لا يمكن حلُها بالتفاوض، وواشنطن لا تقبل سوى بأخذ الامتياز تلو الآخر".