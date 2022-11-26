أخبار دولية
26 تشرين الثاني 2022 - 09:16
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خامنئي: التفاوض مع الولايات المتحدة لن يُنهي الاضطرابات

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خامنئي: التفاوض مع الولايات المتحدة لن يُنهي الاضطرابات
Lebanon News
أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي السبت أنّ التفاوض مع الولايات المتحدة لن ينهي الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ شهرين، لأنّ واشنطن ستطالب دائماً بالمزيد. 
 
     
وتندّد السلطات الإيرانية بالاحتجاجات التي اندلعت في 16 أيلول إثر وفاة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد، كما تعتبر أنّ هذه الاحتجاجات هي "أعمال شغب" حرّض عليها الغرب، تحديداً الولايات المتحدة. 
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وقال خامنئي "المشكلة ليست أربعة مثيري شغب في الشارع، حتى لو عوقب كل مثير شغب وكل إرهابي... ساحة المعركة أوسع من ذلك بكثير. العدو الرئيسي هو الاستكبار العالمي"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها. 
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