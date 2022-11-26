الرئيس الفرنسي يدعو قطر إلى "مواصلة" الإصلاحات التي شرعت فيها

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قطر السبت إلى "مواصلة" التغييرات التي اعتبر أن نهائيات كأس العالم التي تنظمها الإمارة شاهد عليها.وقال ماكرون عبر تويتر بين شوطي مباراة منتخبي فرنسا والدنمارك "كأس العالم لكرة القدم، وهي الأولى المنظمة في العالم العربي، تشهد على التغييرات الملموسة الجارية. قطر شرعت في هذا المسار ويجب أن تستمر. يمكنها الاعتماد على دعمنا".تعرضت قطر لانتقادات شديدة بسبب الوفيات والحوادث وعدم دفع أجور عمال أجانب، وقد أقرت قطر إصلاحات كبيرة لتحسين سلامة العمال ومحاسبة الشركات التي لا تلتزم المعايير.