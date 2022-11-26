أوبيانغ رئيسا لغينيا الاستوائية لولاية جديدة بنيله 94,9 بالمئة من الأصوات

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انتُخب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو الذي يحكم البلاد منذ العام 1979 لولاية جديدة بنيله 94,9 بالمئة من الأصوات.ويحكم أوبيانغ البلاد بقبضة حديد مهمشا أي معارضة فعلية.وقال رئيس اللجنة الانتخابية فوستينو ندونغ إسونسو إيانغ: "اللجنة الانتخابية الوطنية تعلن المرشّح أوبيانغ نغويما امباسوغو رئيسا لغينيا الاستوائية للسنوات السبع المقبلة".وتُعتبر غينيا الاستوائية من أكثر الأنظمة انغلاقاً واستبداداً في العالم. وتجري الانتخابات فيها بنظام الدورة الواحدة.وأوبيانغ (80 عاما) هو صاحب الرقم القياسي العالمي لناحية أطول مدة في الحكم لرئيس دولة، باستثناء الأنظمة الملكية.وتولّى أوبيانغ السلطة في انقلاب في 1979 في هذا البلد النفطي الصغير الواقع في وسط أفريقيا والذي استقلّ عن إسبانيا في 1968.وانتخب أوبيانغ في كل عمليات الاقتراع بأكثر من 93 بالمئة من الأصوات في حين أنّ حزبه الذي يتمتع بنفوذ كبير الحزب الديموقراطي لغينيا الاستوائية يشغل 99 من مقاعد الجمعية الوطنية المئة وكلّ مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 55.ويواجه نظامه باستمرار اتهامات من منظمات غير حكومية دولية وعواصم غربية بقمع أيّ معارضة وبانتهاك حقوق الإنسان واستشراء الفساد.