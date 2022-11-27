أخبار دولية
27 تشرين الثاني 2022 - 08:59
27/11/2022 08:59:00
على وقعِ الاحتجاجات في ايران... امرأة غير محجبة تثير الردود
على وقعِ الاحتجاجات في ايران... امرأة غير محجبة تثير الردود
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LBCI News Lebanon
فيديو يظهر امرأة غير محجبة في مصرف بمحافظة قم الايرانية، أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
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