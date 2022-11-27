أخبار دولية
27 تشرين الثاني 2022 - 08:59
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على وقعِ الاحتجاجات في ايران... امرأة غير محجبة تثير الردود

على وقعِ الاحتجاجات في ايران... امرأة غير محجبة تثير الردود Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايران,احتجاجات ,على وقعِ الاحتجاجات في ايران... امرأة غير محجبة تثير الردود
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Lebanon News
فيديو يظهر امرأة غير محجبة في مصرف بمحافظة قم  الايرانية، أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
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