أخبار دولية 27 تشرين الثاني 2022 - 08:59 27/11/2022 08:59:00 على وقعِ الاحتجاجات في ايران... امرأة غير محجبة تثير الردود

على وقعِ الاحتجاجات في ايران... امرأة غير محجبة تثير الردود

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LBCI News Lebanon

فيديو يظهر امرأة غير محجبة في مصرف بمحافظة قم الايرانية، أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي. الإعلان

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