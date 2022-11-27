هل تشهد علاقة واشنطن بفنزويلا انعطافة لافتة في التوقيت؟

هل بدأت واشنطن تجني ثمار اتّفاق فنزويلي وُقّع اخيرا بين السلطة والمعارضة؟

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LBCI News Lebanon

غداة الإتفاق الذي تم بين فريقي السلطة والمعارضة في فنزويلا، بوادر تحسن في العلاقة مع واشنطن. فهل يشكل ذلك مقدمة لتخفيف العقوبات المفروضة على كاراكاس؟