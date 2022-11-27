أخبار دولية
27 تشرين الثاني 2022 - 14:41
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هل تشهد علاقة واشنطن بفنزويلا انعطافة لافتة في التوقيت؟

هل بدأت واشنطن تجني ثمار اتّفاق فنزويلي وُقّع اخيرا بين السلطة والمعارضة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار والمعارضة؟,هل بدأت واشنطن تجني ثمار اتّفاق فنزويلي وُقّع اخيرا بين السلطة ,هل بدأت واشنطن تجني ثمار اتّفاق فنزويلي وُقّع اخيرا بين السلطة والمعارضة؟
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Lebanon News
غداة الإتفاق الذي تم بين فريقي السلطة والمعارضة في فنزويلا، بوادر تحسن في العلاقة مع واشنطن. فهل يشكل ذلك مقدمة لتخفيف العقوبات المفروضة على كاراكاس؟
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