أخبار دولية
27 تشرين الثاني 2022 - 14:41
27/11/2022 14:41:00
هل تشهد علاقة واشنطن بفنزويلا انعطافة لافتة في التوقيت؟
هل بدأت واشنطن تجني ثمار اتّفاق فنزويلي وُقّع اخيرا بين السلطة والمعارضة؟
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LBCI News Lebanon
غداة الإتفاق الذي تم بين فريقي السلطة والمعارضة في فنزويلا، بوادر تحسن في العلاقة مع واشنطن. فهل يشكل ذلك مقدمة لتخفيف العقوبات المفروضة على كاراكاس؟
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هل بدأت واشنطن تجني ثمار اتّفاق فنزويلي وُقّع اخيرا بين السلطة
والمعارضة؟
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