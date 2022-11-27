أخبار دولية
27 تشرين الثاني 2022 - 14:33
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في ايران... إِقالةُ مدير مصرف لخدمتِه إمرأة غير محجبة

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Lebanon News
فيديو تسبب باقالة  مدير مصرف من منصبه لخدمته امرأة  لم تضع الحجاب الالزامي في ايران...
 
اليكم التفاصيل..
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