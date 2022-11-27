أخبار دولية 27 تشرين الثاني 2022 - 14:33 27/11/2022 14:33:00 في ايران... إِقالةُ مدير مصرف لخدمتِه إمرأة غير محجبة

في ايران... إِقالةُ مدير مصرف لخدمتِه إمرأة غير محجبة

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LBCI News Lebanon

فيديو تسبب باقالة مدير مصرف من منصبه لخدمته امرأة لم تضع الحجاب الالزامي في ايران... اليكم التفاصيل.. الإعلان

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