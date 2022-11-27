أعمال عنف في بروكسل إثر مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب

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اندلعت أعمال عنف في بروكسل الأحد حيث هاجم "عشرات" الأشخاص أملاكا عامة وعناصر أمن اثر فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بحسب ما أفادت الشرطة.وأكدت الشرطة عودة الهدوء اعتبارا من الساعة السابعة مساء، وأعلنت أنها أوقفت 11 شخصا في العاصمة أحدهم وضع في الحبس الاحتياطي.وقعت حوادث على هامش تجمعات عفوية لمئات من أنصار منتخب المغرب الذين لوحوا سلميا بالأعلام وأطلقوا الألعاب النارية فيما صدحت أبواق العديد من السيارات. والمغاربة من الجاليات الأجنبية الكبيرة في البلاد.