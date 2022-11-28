توقيف سبعة رجال بعد احتجاز رهائن في مستشفى في الإكوادور

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أوقف سبعة رجال مسلحين الأحد بعدما دخلوا مستشفى في الإكوادور حيث احتجزوا أربعة رهائن، على ما أعلن الرئيس غييرمو لاسو الذي تعاني بلاده من عنف مرتبط بتجارة المخدرات.وأوضحت السلطات أن الرجال السبعة دخلوا المستشفى قرابة الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (الساعة الواحدة ت غ) لإغتيال الملقب كارا سوسيا، وهو مجرم أدخل المستشفى للعلاج بحسب الصحافة المحلية.وقالت السلطات إن المستشفى ومدينة تشونه الساحلية في جنوب غرب البلاد حيث تقع المؤسسة الإستشفائية "تحت السيطرة".وكتب الرئيس في تغريدة أن عملية الشرطة سمحت بتوقيف سبعة مجرمين وتحرير أربعة رهائن وإنقاذ أرواح في مستشفى نابليون دافيلا.