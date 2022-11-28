تظاهرة في شنغهاي احتجاجا على سياسة "صفر كوفيد"... وتوقيف شخصين

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أوقفت الشرطة شخصين اليوم في شنغهاي، في موقع تجمع متظاهرين خلال اليومين الأخيرين احتجاجا على القيود الصحية المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 وللمطالبة بحريات أكبر على ما شاهد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.وردا على سؤال حول سبب التوقيف، قال شرطي لوكالة فرانس برس إن أحد الشخصين "لم يذعن لتدابيرنا"، طالبا من الصحافي توجيه السؤال إلى سلطات الشرطة المحلية لمزيد من التفاصيل.وكان عناصر من الشرطة يأخذون أشخاصا آخرين جنبا ويطلبون منهم حذف صور عن هواتفهم.وكان متظاهرون تجمعوا الأحد في هذا الحي في شنغهاي احتجاجا على سياسة "صفر كوفيد" الصارمة المطبقة في الصين منذ ثلاث سنوات تقريبا وللمطالبة بمزيد من الحريات السياسية.ووقعت مواجهات مع القوى الأمنية وأوقف الكثير من الأشخاص على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.وامتنعت شرطة شنغهاي حتى اليوم عن الرد على أسئلة متكرّرة حول عدد الموقوفين في اليومين الأخيرين.صباح اليوم، أعيد فتح الطرق التي أغلقت مساء الأحد مع انتشار أقل للشرطة إلا أن كتلا زرقاء نصبت على امتداد الأرصفة لمنع أي تجمع جديد.والأحد، عبرت حشود من المتظاهرين لبّوا دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن غضبهم في بكين وشنغهاي ووهان خصوصا، ما باغت القوى الأمنية في تجمعات غير مسبوقة من حيث الحجم منذ التحرك المنادي بالديمقراطية في 1989.