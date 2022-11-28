أخبار دولية
28 تشرين الثاني 2022 - 04:04
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بكين تؤكد أن مراسل بي بي سي لم يعرف عن نفسه على أنه صحافي

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بكين تؤكد أن مراسل بي بي سي لم يعرف عن نفسه على أنه صحافي
Lebanon News
أكدت وزارة الخارجية الصينية الإثنين أن مراسل هيئة بي بي سي إد لورنس الذي أوقف خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال تظاهرة في شنغهاي لم يعرف عن نفسه على أنه صحافي.
     
وكانت المؤسسة الإعلامية البريطانية أكدت أن الشرطة الصينية أوقفت أحد مراسليها وضربته.
     
وقال جاو ليجيان الناطق بإسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي: "علمنا من سلطات شنغهاي المختصة أن المراسل لم يعرف عن نفسه على أنه صحافي ولم يظهر طوعًا بطاقة الإعتماد الصحافية".
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وطلب الناطق الصيني من وسائل الإعلام الأجنبية إحترام القوانين الصينية والأنظمة المعمول بها خلال إقامتهم في الصين.
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