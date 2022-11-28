طرد مئات الفنزويليين من مخيم مهاجرين عند الحدود المكسيكية-الأميركية

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طردت الشرطة حوالى 400 مهاجر فنزويلي من مخيم كانوا يحتلونه منذ نهاية تشرين الأول قبالة الحدود مع الولايات المتحدة في سيوداد خواريس في شمال المكسيك على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس في الموقع.وشارك عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب ومن الحرس الوطني المكسيكي في العملية التي قررتها السلطات البدلية بسبب خطر وقوع حرائق. وكان الدفاع المدني يتخوف من أن المهاجرين يشعلون نيرانا أمام خيمهم البلاستيكية اتقاء من البرد.وقد أقيم المخيم على ضفة نهر ريو برافو (ريو غراندي في الولايات المتحدة) الذي يشكل الحدود المكسيكية-الأميركية.وغادر أكثر من ستة ملايين فنزويلي بلادهم منذ 2015 على ما تفيد أرقام الأمم المتحدة هربا من نظام الرئيس نيكولاس مادورو السلطوي والأزمة الاقتصادية الخانقة. ويحاول عدد كبير منهم الوصول إلى الولايات المتحدة عبر أميركا الوسطى والمكسيك.وفي 13 تشرين الأول، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن الفنزويليين الذين يعبرون الحدود الأميركية بطريقة غير نظامية سيرحلون تلقائيا إلى المكسيك. في المقابل، وعدت واشنطن باعتماد برنامج يسمح لـ24 ألف شخص بالهجرة بطريقة قانونية من فنزويلا مباشرة.