الصين تلقي باللوم على "قوى ذات دوافع خفية" في ربط حريق أورومتشي بقيود كوفيد-19

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LBCI News Lebanon

ألقت الصين باللوم على "قوى ذات دوافع خفية" في ربط حريق قاتل في منطقة شينجيانغ بقيود كوفيد-19 المشددة، وهي المحرك الرئيسي للاحتجاجات المندلعة في أنحاء مختلفة من البلاد في الأيام الأخيرة.



وأفادت منشورات تم تداولها على الشبكات الاجتماعية الصينية والأجنبية، بأن عمليات إغلاق كوفيد المطولة في أورومتشي أعاقت وصولا عناصر الإطفاء بعد اندلاع الحريق مساء الخميس. وردا على سؤال حول الكارثة خلال مؤتمر صحافي منتظم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية جاو ليجيان: "على الشبكات الاجتماعية، قوى ذات دوافع خفية تربط هذا الحريق بالاستجابة المحلية لكوفيد-19".