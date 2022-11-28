أخبار دولية
28 تشرين الثاني 2022 - 06:59
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إيران تستدعي السفير الألماني إحتجاجًا على قرار مجلس حقوق الإنسان

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إيران تستدعي السفير الألماني إحتجاجًا على قرار مجلس حقوق الإنسان
Lebanon News
إستدعت إيران السفير الألماني لديها الإثنين بعدما قدمت بلاده مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتج عن تبنيه تشكيل لجنة تحقيق دولية في قمع الإحتجاجات في إيران. 
     
وأعربت السلطات الإيرانية عن غضبها بعد تبني القرار الخميس الذي جرى تقديمه من قبل ألمانيا وأيسلندا. 
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وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "بعد مبادرة ألمانيا لعقد إجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في بلادنا، تم استدعاء السفير الألماني إلى وزارة الخارجية". 
    
من جهتها، أكدت الوزارة أن "إيران لن تتعاون مع أي آلية تحدد على أساس هذا القرار المبني على نهج سياسي والذي يستخدم كأداة"، مكررة الرفض التام للقرار ومعربة عن إحتجاجها على التصريحات التي لا أساس لها من الصحة للسلطات الألمانية. 
 
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