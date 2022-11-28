إيران تستدعي السفير الألماني إحتجاجًا على قرار مجلس حقوق الإنسان

الإعلان

إستدعت إيران السفير الألماني لديها الإثنين بعدما قدمت بلاده مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتج عن تبنيه تشكيل لجنة تحقيق دولية في قمع الإحتجاجات في إيران.وأعربت السلطات الإيرانية عن غضبها بعد تبني القرار الخميس الذي جرى تقديمه من قبل ألمانيا وأيسلندا.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "بعد مبادرة ألمانيا لعقد إجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في بلادنا، تم استدعاء السفير الألماني إلى وزارة الخارجية".من جهتها، أكدت الوزارة أن "إيران لن تتعاون مع أي آلية تحدد على أساس هذا القرار المبني على نهج سياسي والذي يستخدم كأداة"، مكررة الرفض التام للقرار ومعربة عن إحتجاجها على التصريحات التي لا أساس لها من الصحة للسلطات الألمانية.