اتحاد البث الأوروبي يدين الاعتداءات على الصحافيين في الصين

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دان اتحاد البث الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، أكبر تحالف وسائل إعلامية عامة في العالم، "الاعتداءات" على الصحافيين الذين يغطون الاحتجاجات ضد القيود الصحية في الصين.وقالت المنظمة التي يقع مقرها في جنيف في بيان إنها تدين بأشد العبارات أعمال الترهيب والاعتداءات غير المقبولة التي يقع ضحيتها الصحافيون وفرق إنتاج أعضاء اتحاد البث الأوروبي في الصين.واعتقل أحد صحافيي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وتعرّض للضرب خلال تغطيته الاحتجاجات ضدّ قيود كوفيد-19 في شنغهاي واطلق سراحه لاحقاً، بحسب الشبكة البريطانية.وندّدت الحكومة البريطانية الإثنين بممارسات الشرطة الصينية بعدما أعلنت الهيئة نبأ اعتقاله.وصرحت وزارة الخارجية الصينية الإثنين بأنّ إد لورنس لم يعرّف عن نفسه على أنه صحافي ولم يقدّم طواعية أوراق اعتماده الصحافية، داعية الإعلام الدولي إلى اتباع القوانين والأنظمة الصينية أثناء وجودها في الصين.كما دانت منظمة مراسلون بلا حدود اعتقال لورنس وتعرّضه المفترض للاعتداء.ونزل آلاف الأشخاص الى الشوارع الأحد في بكين وشنغهاي وكذلك ووهان ومدن أخرى في الصين رفضا للإغلاق، في احتجاج نادر ضد نظام الرئيس شي جينبينغ وسياسته "صفر كوفيد" الصارمة التي تفرضها سلطات البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.