واشنطن تشدّد على حقّ الصينيين في التظاهر

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شدّدت الولايات المتحدة الإثنين على حق الشعب الصيني في التظاهر، مشكّكة في فعالية سياسة "صفر كوفيد" التي تعتمدها الحكومة الصينية، والتي تثير غضباً شعبياً غير مسبوق في الصين.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نقول منذ وقت طويل إنّ الاحتجاج السلمي حقّ للجميع، هنا في الولايات المتحدة وحول العالم".وأضاف في بيان أنّ "ذلك يشمل الصين".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أنّ الولايات المتحدة تعتبر أنّ التطعيم والاختبارات والعلاجات أكثر فعالية من القيود الصارمة.وقال: "نعتقد أنه سيكون من الصعب جداً على الصين احتواء الفيروس عبر استراتيجية صفر كوفيد"، مضيفاً أنه "سيكون من الصعب جداً الحفاظ على الحجر وصفر كوفيد".وحاولت السلطات الصينية الإثنين وقف تحرّك غاضب غير مسبوق ضدّ القيود الصحية، وللمطالبة بالمزيد من الحريات.ونزل حشد من المتظاهرين الأحد إلى الشوارع في بكين وشنغهاي وووهان، استجابة لدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ومن خلال اتساع نطاقها على الأرض، تبدو هذه التحرّكات الأكبر منذ المسيرات المؤيدة للديموقراطية في العام 1989، والتي تمّ قمعها بقسوة.