اعمال رسام الكاريكاتور الراحل بيار صادق الى الاضواء مجددا

أعمال بيار صادق في أبو ظبي

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LBCI News Lebanon

من جديد، رسوم الفنان ورسام الكاريكاتور الراحل بيار صادق تعود الى الاضواء.



وتحديدا في معرض هو الاول لمؤسسة بيار صادق في ابو ظبي بعد رحيله عام 2013، حضره وزير التسامح والتعايش بدولة الامارات، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.