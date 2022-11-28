تأجيل الاجتماع الأميركي الروسي حول معاهدة "نيو ستارت" إلى أجل غير مسمى

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين تأجيل الاجتماع بين روسيا والولايات المتحدة لمناقشة إمكانية استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت"، الاتفاق الرئيسي لنزع السلاح النووي بين القوتين، إلى أجل غير مسمى.ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية أن "اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية في إطار معاهدة "نيو ستارت" المقرر عقده مبدئيا في القاهرة بين 29 تشرين الثاني و6 كانون الأول، لن يعقد في الموعد المحدد" مضيفة أنه "تأجل الى أجل غير مسمى".ويأتي هذا التأجيل في الشهر التاسع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، في حين بلغ التوتر بين موسكو والغرب ذروته.وأعلنت واشنطن عن الاجتماع مطلع تشرين الثاني، معربة عن أملها في لقاء "بناء"، مشيرة إلى أهمية مواصلة التحدث مع الروس حول "الحد من الأخطار" على الرغم من الحرب في أوكرانيا.ويعود الاجتماع الأخير لهذه اللجنة الاستشارية إلى تشرين الأول 2021.وأعلنت روسيا مطلع آب تعليق عمليات التفتيش الأميركية المخطط لها في مواقعها العسكرية بموجب معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدة أن ذلك هو رد على العقوبات الأميركية أمام عمليات التفتيش الروسية المماثلة في الولايات المتحدة.ومعاهدة "نيو ستارت" هي أحدث اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.ووقّعت المعاهدة في 2010. وهي تنص على حد ترسانتي القوتين النوويتين بـ1550 رأسا نوويا لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 30 % تقريبا مقارنة بالسقف السابق المحدد في العام 2002.كما أنها تحد عدد آليات الاطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة.وفي كانون الثاني 2021 مددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخمس سنوات حتى العام 2026.