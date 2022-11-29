أخبار دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 01:00
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كندا تستدعي السفير الروسي احتجاجاً على تغريدات مناهضة للمثليين

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كندا تستدعي السفير الروسي احتجاجاً على تغريدات مناهضة للمثليين
Lebanon News
أمرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الإثنين باستدعاء السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف للاحتجاج على تغريدات مناهضة لأفراد مجتمع الميم نشرتها سفارته واستهدفت إحداها وزيرة الرياضة الكندية باسكال سانت-أونج التي تجاهر بمثليتها.
 
     
والتغريدات التي نشرها الحساب الرسمي للسفارة الروسية في موقع تويتر أتت في خضمّ إقرار مجلس الدوما الأسبوع الماضي مشروع قانون يحظر أيّ "دعاية" لمجتمع الميم أو "الترويج لعلاقات جنسية غير تقليدية" في وسائل الإعلام أو على الإنترنت أو في الكتب أو في الأفلام، وذلك بصرف النظر عن أعمار الجمهور المستهدف بهذه الوسائط.
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