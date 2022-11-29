أخبار دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 01:05
Back

واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية

واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية,واشنطن,واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية
episodes
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية
Lebanon News
أعلن مسؤولون أميركيون الإثنين أنّ واشنطن ستعلن الثلاثاء، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بوخارست، عن مساعدة مالية "كبيرة" لكييف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سبّبها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.
 
     
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ هذه المساعدة التي سيعلن عنها بالتفصيل وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي وصل مساء الإثنين إلى بوخارست "ستكون كبيرة وهذه ليست النهاية".
الإعلان
 
     
ولم يحدّد المسؤول قيمة هذه المساعدة، مكتفياً بالقول إنّ إدارة بايدن خصّصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدافيا.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً